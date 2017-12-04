محمد بن راشد يزور مستشفى دبي للجمال

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي " مستشفى دبي للجمال " الذي أنشئ في منطقة المرموم بتكلفة إجمالية بلغت نحو أربعين مليون درهم.

وقد تجول سموه ومرافقوه في أرجاء المستشفى الذي بدأ عمله فعليا منذ العام المنصرم واطلع سموه على التجهيزات الطبية الحديثة التي جهز بها المستشفى الذي يستقبل الحالات المرضية من الإبل ويجري عمليات جراحية متقدمة للحالات المرضية المستعصية وتفقد سموه خلال جولته المختبر الخاص بالجمال والمجهز بأحدث التقنيات العالمية.

رافق سموه في الزيارة، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وحميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي و،المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين وفريق عمل المستشفى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.