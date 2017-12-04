مجمع محمد بن راشد للعلماء يعقد اجتماعه السنوي الأول غداً في دبي

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق غداً – الثلاثاء – فعالية الاجتماع السنوي لمجمع محمد بن راشد للعلماء، أحد مبادرات المجمع الهادفة إلى خلق منصة لمجتمع العلماء من مختلف التخصصات من داخل الدولة وخارجها.

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة " أن مجمع محمد بن راشد للعلماء والذي أطلق من ضمن مبادرات مجلس علماء الإمارات، يؤسس لمرحلة جديدة لدعم المجالات العلمية، حيث سيوفر بيئة حاضنة لكل العلماء والباحثيين من المجتمع العلمي في الإمارات ومن ذوي الإنجازات".

وقالت معاليها" الاجتماع السنوي الذي ينعقد غداً يعتبر أول اجتماعات المجمع، حيث سيستضيف أكثر 120 من العلماء والمتخصصين في المجالات العلمية من المجتمع العلمي في الدولة، وسيتم استعراض التحديات العلمية ومناقشة وتطوير سياسات جديدة تساهم في تحقيق الاستراتيجيات والأهداف الوطنية".

كما ذكرت معاليها" أن الاجتماع سيشهد ضمن أجندته إطلاق ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتي تهدف لتكريم العلماء والباحثين المتخصصين من أصحاب الإنجازات والإسهامات في مختلف المجالات، وتمثل الميدالية أرفع تكريم إماراتي وشرف علمي لتكريم أهل العلم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، بحيث يصبح صاحبها قدوة ومصدر فخر للوطن".

يذكر أن مجمع محمد بن راشد للعلماء يعتبر أحد مبادرات مجلس علماء الإمارات، والذي تم الإعلان عنه ضمن خطة ومبادرات المجلس، بهدف إيجاد مجتمع علمي في الدولة من مختلف التخصصات، و تعزيز دور العلماء في مسيرة الدولة التنموية، إلى جانب استشراف تطور المجالات العلمية والتكنولوجية لصناعة مستقبل، ويضم المجمع نخبة من العلماء والباحثيين من المجتمع العلمي، بحيث يتم إنشاء قاعدة علمية ومعرفية وبناء قدرات بحثية وطنية، فيما يكون الانتساب إلى المجمع شرفاً علمياً.