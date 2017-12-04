إطلاق جهاز ذكي لقياس السكر في أبوظبي

تعتزم شركة اسينسيا الشرق الأوسط إطلاق الجهاز المبتكر "كونتور – نكست وان" لقياس نسبة السكر في الدم لأول مرة في الإمارات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسكري المقرر افتتاحه مساء اليوم في أبوظبي والذي يستمر على مدار خمسة ايام بتنظيم الاتحاد الدولي للسكري وبمشاركة ممثلي رفيعي المستوى من دائرة الصحة ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في هذا المجال وعدد من المنظمات الصحية العالمية المتخصصة.

ويعَد الجهاز تقنية حديثة رائدة تساهم في الحد من مضاعفات داء السكري لدى المصابين بالنوع الأول والثاني من المرض من خلال ربط الجهاز بتطبيق خاص على أجهزة الهواتف الذكية، كما يُظهر الجهاز النتائج الدقيقة لنسبة السكر في الدم مع تسجيل لجميع القراءات وعرضها بصورة سهلة وبسيطة تتيح للمريض والطبيب المتخصص المتابعة المستمرة للحالة، بالإضافة إلى المعلومات حول الدواء والنظام الغذائي للمريض ما يساهم في الإدارة الفعالة لمرض السكري.

ويوفر جهاز "كونتر نيكست وان" الجديد الاستخدام الفعال والبسيط مع خاصية سمارت لايت التي تعرض نتائج الفحص الدقيق لنسبة السكر في الدم بسهولة للمريض، بجانب خيار ربط الجهاز بتطبيق " كونتور ديابيتس" الذي يساعد على الإدارة الفعالة لمرض السكري من خلال هذه التقنية الحدثية الرائدة، علاوة على ذلك يتيح الجهاز للمريض متابعة الأنماط والاتجاهات المتكررة والتعرف على تأثير الأنشطة اليومية على نتائج نسبة السكر في الدم، وقد تم تطوير هذا الجهاز بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في مرض السكري كما ان التطبيق الخاص بالجهاز يعتبر طبي ومعتمد وأيضاً يستوفي جميع متطلبات حماية البيانات

وأكد عاصم عبد السلام المدير العام لشركة اسينسيا الشرق الأوسط على أهمية التقنية المبتكرة التي يوفرها الجهاز الجديد، مشيراً إلى ان التكنولوجيا الحديثة التي يوفرها الجهاز تتيح رصد حالة المريض على مدار الساعة، وإمكانية التواصل مع الطبيب المتخصص مباشرة في حال الضرورة، فضلاً عن متابعة الحالة من كافة الجوانب الصحية والغذائية