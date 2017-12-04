محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدفعة 47 من المرشحين الطيارين والضباط الجويين فى العين

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل تخريج الدفعة 47 من المرشحين الطيارين والضباط الجويين فى كلية خليفة بن زايد الجوية فى مدينة العين صباح اليوم.

وشهد الحفل الذى نظمته القايدة العامة للقوات المسلحة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

كما شهد الحفل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبي الى جانب قادة افرع القوات المسلحة وكبار الضباط وعدد من اعضاء السلك الدبلماسي والملحقين العسكريين فى السفارات الشقيقة والصيقة فى الدولة واولياء امور الخريجين .

وقد بدا الاحتفال لدى وصول سمو راعي الحفل الى المنصة الرئيسية فى ميدان الاحتفال حيث عزفت موسيقى السلام الوطني ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه قائد الكلية العميد ركن طيار خلف ناصر القبيسي بتفتيش طابور الخريجين ثم مر الخريجون من امام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري عكس مهارات الخريجين ولياقتهم البدنية ومستواهم العالي فى الضبط والربط .

وأدى الخريجون بعد ذلك قسم الولاء حيث اقسموا بالله العظيم ان يكونوا مخلصين لدولة الامارات ورئيسها ومعاهدين الله بان يدافعوا عن سيادة واستقلال ومكتسبات دولة الامارات وان يكونوا مطيعين لاوامر رؤسائهم فى البحر والجو والبر.

