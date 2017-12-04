قالب كيك بوزن 2000 كغم احتفالاً باليوم الوطني

أقيم في هايبر ماركت العين ،مهرجان احتفالي كبير ،حيث تم اعداد اكبر قالب كيك بوزن 2000 كغم ،مزين بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالا باليوم الوطني 46.

حضر حفل افتتاح المهرجان من مديرية شرطة العين الرائد علي سالم العيسائي والرائد سلطان الكتبي و الرائد سعيد محمد الشامسي والنقيب سعيد سالم الشامسي محمد النيادي معاون مدير إدارة الموارد البشرية و التوطين في العين وشاجي جمال الدين المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في العين، واونيكريشنان مدير المنطقة ومحمد عمر مدير العلاقات العامة للمجموعة في العين، وجمع كبير من العاملين باللولو هايبر، وحشد كبير من اهالي مدينة العين واشتمل الحفل على مسيرة شعبية رفع المشاركون فيها أسمى آيات الحب والولاء والوفاء لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة والى حكام الامارات .

كما رفع المشاركون علم دولتنا مرددين الاناشيد والاهازيج التي تتغنى بحب الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية بين ابناء الدولة في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة، كما اشتمل الحفل على فقرات تراثية وشعبية .

وشارك عدد كبير من المشاركين بتقطيع الكليك الذي تم اعداده كأكبر قالب أعد خصيصا في هذه المناسبة وتم توزيعه على المشاركين.