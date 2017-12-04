إنطلاق «مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة» بمشاركة دولية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" أنطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للصقارة.

ويشارك في المهرجان في دورته الحالية أكثر من 700 صقار وباحث يمثلون 90 بلداً، وبحضور منظمات دولية تعنى بالصقارة والبيئة وصون التراث، ما يعزز أحد الأهداف الأساسية للمهرجان بتكريس مكانة أبوظبي كوجهة سياحية ثقافية متميزة ليس على الصعيدين المحلي والخليجي فحسب، وإنما على الصعيد العالمي.

ويشهد اليوم الأول إقامة 31 فعالية في منتجع "تلال رماح" ضمن أنشطة المخيم الصحراوي للصقارة.

وسيتطرق المشاركون في أنشطة المخيم، الذي يستمر 3 أيام، إلى عدد من الموضوعات التي تهم الصقارين في مختلف أنحاء العالم، مثل «تراث الصقارة عبر التاريخ»، و«الاتفاقيات والتشريعات الدولية للصيد»، و«الاستراتيجيات المستقبلية للصقارة في العالم»، و«التقنيات والأساليب السليمة في الحفاظ على الصقور وطرائدها.