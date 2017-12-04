انطلاق التمرين العسكري «العلم 4» اليوم

تنطلق اليوم على أرض دولة الإمارات فعاليات التمرين العسكري المشترك «العلم 4» بين القوات المسلحة الإماراتية وبمشاركة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية.

ويأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة المتعددة الأطراف التي تجريها قواتنا المسلحة على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.

ويهدف التمرين الذي يستمر أسبوعين إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية وزيادة التنسيق بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الصديقة انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة.

ويهدف التمرين إلى تحقيق التجانس والتوافق بين مختلف القيادات سعياً لتحقيق التوظيف والاستخدام الأمثل للقدرات المختلفة لجميع الدول المشاركة لمواجهة أي تهديد بهدف رفع الجاهزية المشتركة للقوات المشاركة وتطوير المفهوم العام للخطة المتعددة الأطراف وفهم وتطبيق منظومة القيادة والسيطرة والإمداد المشترك وتطبيق إجراءات استقبال وتنقل وتكامل القوات والدعم اللوجستي.