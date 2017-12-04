الشيخة فاطمة: إنجازات الوطن تعبّر عن عمق الانتماء والولاء

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أقيم مساء أول من أمس في أرض الاحتفالات. ووجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الشكر للقائمين على الاحتفال، معربة عن فخرها واعتزازها بمسيرة الوطن المظفرة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بكل حكمة واقتدار.

وأكدت سموها أن ما يشهده الوطن من تقدم وإنجازات بسواعد أبنائه يعبر عن عمق الانتماء والولاء للوطن والقيادة التي لم تأل جهداً لإسعاد الشعب وتوفير الحياة الكريمة له. حضر الاحتفال عدد من الشيخات والوزيرات والقيادات النسائية في الدولة.

آفاق

وتضمن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 46 عرضاً بانورامياً باهراً «هنا المستقبل» الذي عكس خارطة طريق لآفاق التقدم في الإمارات ورؤيتها في استشراف المستقبل واستعداداتها للعالم الجديد وجاهزيتها للمراحل المقبلة من التحديات بهمة شبابها وأجيالها الطموحة المتسلحة بالقدرات العلمية والتقنية المواكبة لمتطلبات العصر في سبيل أن تبقى الإمارات بحكمة قيادتها وإرادة شعبها من دول الريادة عالمياً.

وشمل العرض 3 مشاهد رئيسية و11 فصلاً تروي عدة محاور حول منهجية دولة الإمارات في التطور والازدهار ورؤيتها للمستقبل وتضمنت المشاهد تصوير رحلة الإمارات إلى المستقبل عبر استخدام التطورات التكنولوجية المتقدمة رافقها أحد أقوال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.