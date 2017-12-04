سيف بن زايد: حمد الحساني بنى لبنة قويّة في شرطة أبوظبي

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالمغفور له، اللواء متقاعد حمد سعيد الحساني، الذي وافته المنية قبل أيام، وما قدمه من جهود مباركة في تأسيس شرطة أبوظبي.

وقال سموه في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رحم الله اللواء متقاعد حمد سعيد الحساني، من الذين كان لهم فضل بتأسيس شرطة أبوظبي».

وأضاف سموه: «التحق بها بنهاية الخمسينيات، وتدرج حتى أصبح مدير عام الشرطة من 1975 إلى 1991».

وقال: «أحد أبناء الإمارات المعاصرين لمرحلة التأسيس، عرف بحرصه على بناء لبنة قوية لجهاز الشرطة وغيرته على الوطن.. نسأل الله له رحمة ومغفرة».

جدير بالذكر، أن الفقيد اللواء متقاعد حمد سعيد أحمد الحساني، يعد من قيادات الشرطة في أبوظبي، حيث بدأ عمله في شرطة أبوظبي مع مطلع يوليو من عام 1958، وتدرج في مهامه الوظيفية في خدمة العمل الشرطي والأمني بكل إخلاص وأمانة وأداء الواجب طيلة فترة عمله، التي استمرت حتى العشرين من مايو عام 1991، وتولى منصب مدير عام شرطة أبوظبي، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، وحصل على العديد من الأوسمة.