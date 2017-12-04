أحمد الحمادي.. حكم الإنجازات

إنجازاته في سلك التحكيم بدأت قبل 9 سنوات وتحديداً في عام 2008 عندما تمكن من الحصول على لقب أول حكم عربي يشارك في أربع دورات متتالية للألعاب الأولمبية، وهو الإنجاز الأول في طريقه على صعيد التحكيم، وتتبقى له إنجازات أخرى على صعيد المنافسات الرياضية، وفي عام 2016 استطاع أن يصبح الحكم الوحيد على مستوى العالم الذي يسجل مشاركته السادسة في منافسات الدورات الأولمبية لأصحاب الهمم، ليكون ضمن الطاقم التحكيمي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ناهيك عن إنجازاته كرياضي يحمل في جعبته تسع ميداليات ذهبية، إنه الحكم والمحاضر الدولي أحمد حسن الحمادي 52 عاماً.

لم تتوقف إنجازات حكمنا الدولي الحمادي عند التحكيم فحسب، لكنه سبق وأن استهل مشواره الرياضي عام 1985 عندما شارك كرياضي في الألعاب المختلفة ومن ضمنها رفع الأثقال لأصحاب الهمم التي أحرز فيها 9 ميداليات ذهبية معظمها في بطولات كأس العالم.

كما للحمادي دور مؤثر في تأسيس عدد كبير من أندية أصحاب الهمم بالدولة، قبل أن يقرر عام 1994 أن يتحول إلى سلك التحكيم، حيث نجح خلال عامين فقط في أن يكون أول مواطن خليجي يشارك في تحكيم دورة أولمبية في عام 1996، ولم تتوقف إنجازاته عند هذا الحد، ففي عام 2008 نجح في أن يصبح أول عربي يشارك في أربع دورات أولمبية متتالية، وفي عام 2016 أصبح الحكم الوحيد على العالم الذي يسجل مشاركته السادسة في منافسات الدورات الأولمبية لأصحاب الهمم، منذ ظهوره الأول في أتلانتا صيف عام 1996.

تألق الحمادي أكد أن إنجازات أصحاب الهمم بالدولة لم تتوقف عند الاستضافات الناجحة لأكبر الأحداث العالمية أو البطولات والميداليات التي أحرزها لاعبو أصحاب الهمم، لكن تجاوزتها إلى مد الاتحادات الدولية والقارية بالكوادر التحكيمية والفنية صاحبة الخبرة.