مذكرة لدعم «صحة دبي» كنموذج عالمي في تنشيط السياحة الصحية

أبرمت وزارة الاقتصاد وهيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم لدعم جهود الهيئة في الوصول إلى نموذج صحي عالمي يحتذى به، إلى جانب العمل معاً لتنشيط حركة السياحة الصحية في دبي، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة التي تخدم الأهداف المشتركة للطرفين.وقّع عن الوزارة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعن الهيئة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة.

حرص وتطوير

وعقب التوقيع قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: إن توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز أطر التعاون في مجالات السياحة الصحية، يأتي ضمن حرص الوزارة على تطوير شراكات فاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وبما يخدم المتطلبات التنموية للدولة ويحقق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.

وأضاف معاليه أن قطاع السياحة يحظى بأهمية خاصة على الأجندة التنموية للدولة، إذ يلعب القطاع دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو وتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وقد نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة سياحية متميزة، وسجل عدد زوار الدولة ما يفوق الـ 24 مليون زائر خلال عام 2016.

وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة ستعمل وزارة الاقتصاد ممثلة في البرنامج الوطني للسياحة وهيئة الصحة بدبي على رفع مستوى التعاون والتنسيق لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة الصحية، والتعاون لاستقطاب نحو 500 ألف سائح صحي خارجي إلى الإمارة بحلول عام 2021 .

وأشار معاليه إلى أن إمارة دبي تمتلك مجموعة متنوعة من المرافق الصحية المعتمدة دولياً إلى جانب مدينة دبي الطبية وهو ما يساهم في تعزيز قدرات نمو قطاع السياحة العلاجية بالإمارة. ووفقاً للتقرير الصادر عن سياحة دبي فإن الإمارة رحّبت بما يصل إلى 300 ألف سائح علاجي من الخارج .

توثيق

من جانبه أكد معالي حميد القطامي أن توثيق الشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد و «صحة دبي»، يعد فرصة مهمة للهيئة، ويمثل دعماً قوياً لجهودها، ولاسيما ما يتصل منها بمجالي الاستثمار في القطاع الصحي، وتنشيط حركة السياحة الصحية، مؤكداً معاليه أن لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية قدراتها وتفوقها وريادتها العالمية، وأن الهيئة حريصة على الاستفادة من هذه القدرات والإمكانيات، بما يخدم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي على وجه التحديد.

وأشاد معالي القطامي بالنجاحات المتوالية لوزارة الاقتصاد، والجهود الكبيرة التي يقوم بها معالي سلطان المنصوري، وحرص الوزارة على دعم جهود هيئة الصحة بدبي لبلوغ أهدافها، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها ستفتح آفاقاً جديدة أمام الوزارة والهيئة لتحقيق جميع الأهداف المشتركة.