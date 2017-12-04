الإمارات والسعودية.. «كلنا واحد»

احتفت الخطوط الجوية السعودية، بالذكرى الـ46 لليوم الوطني الإماراتي، حيث قدمت ميلاً إضافياً لضيوفها أعضاء برنامج الفرسان على رحلاتها بين الإمارات والمملكة، كما قدمت هدايا تذكارية حملت صورتي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبارة «كلنا واحد»، في تعبير عن العلاقة التي تربط الشعبين ببعضهما البعض.

وفي حين هنأ مركز المراقبة الجوية الإقليمي بالسعودية، القادمين على متن الطائرات القادمة من الإمارات باليوم الوطني الـ 46، غيّرت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» السعودية، اسم شبكتها، ليصبح «السعودية والإمارات معاً»، ابتهاجاً باليوم الوطني الإماراتي، وتعبيراً عن التقارب بين الشعبين.