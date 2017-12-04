محمد بن زايد:متوحدون بفخر خلف راية قيادتنا

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ماضية في مسيرتها الخيرة في تعزيز بنيان الوطن وبناء الإنسان أغلى ما تملك الإمارات. جاء ذلك خلال حضور سموه «مسيرة الاتحاد»، التي انطلقت عصر أمس، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2017 بمنطقة الوثبة بأبوظــبي، بمناسبة اليوم الوطني 46.

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