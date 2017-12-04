محمد بن زايد: قبائل الإمارات تسير على ركب المؤسسين الأوائل متوحّدين متكاتفين

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■ ذياب بن محمد بن زايد يتقدم حلف بني ياس خلال مسيرة القبائل

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