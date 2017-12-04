محمد بن زايد: قبائل الإمارات تسير على ركب المؤسسين الأوائل متوحّدين متكاتفين

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل تخريج الدفعة 47
أقيم في هايبر ماركت العين ،مهرجان احتفالي كبير ،حيث تم اعداد اكبر قالب كيك بوزن 2000 كغم ،مزين بألوان علم دولة الإمارات
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" أنطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للصقارة.
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله،
أكدت الجهات الحكومية المتنافسة، ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية،
وجّه سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي،
أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية،
أبرمت وزارة الاقتصاد وهيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي،