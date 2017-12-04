اعتماد المرحلة 2 لشارع العوير ومداخل المدينة العالمية

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي برئاسة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين، ترسية عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية بتكلفة 193 مليون درهم.

وقال مطر الطاير: يأتي تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع شركة (نخيل) المطور الرئيس لمشروع المدينة العالمية في ضوء نتائج دراسة التأثيرات المرورية لمنطقة المدينة العالمية والسوق الصيني ولا سيما بعد افتتاح مشروع توسعة السوق الصيني، والتوقعات بزيادة الازدحامات المرورية في المنطقة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تنفيذ تحسينات على شارع المنامة، ورفع كفاءة التقاطعات الواقعة عليه، وهي امتداد تقاطع شارع المنامة مع شارع نواكشوط، وتقاطع شارع المنامة مع طريق الشيخ محمد بن زايد، وتقاطع امتداد طريق 414 (المدخل الرئيس للمدينة العالمية) مع شارع المنامة.

تطوير التقاطعات

وأضاف: تشمل أعمال تطوير تقاطع شارع المنامة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، توسعة الجسر العلوي فوق شارع الشيخ محمد بن زايد من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 4500 مركبة في الساعة إلى 6000 مركبة في الساعة، كما يشمل زيادة عدد مسارات منحدرات الالتفاف المتجه من شارع رأس الخور إلى الشارقة، ومن المدينة العالمية إلى جبل علي وأبوظبي، من مسار واحد إلى مسارين، وستسهم هذه الزيادة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمنحدرات من 800 مركبة في الساعة إلى 1600 مركبة في الساعة.

وأوضح رئيس مجلس المديرين: ستتم توسعة شارع المنامة في المنطقة الواقعة بين شارع الشيخ محمد بن زايد ومدخل المدينة العالمية، من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى ستة مسارات في كل اتجاه، وستسهم هذه التوسعة في زيادة الطاقة بحوالي 1500 مركبة في الساعة لكل مسار، وستتم توسعة شارع المنامة في المنطقة الممتدة من مدخل المدينة العالمية وحتى شارع المدينة الجامعية من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، ويتوقع أن تسهم هذه التوسعة في زيادة الطاقة الاستيعابية من 3000 مركبة في الساعة إلى 7500 مركبة في الساعة.

المرحلة الثانية

وأضاف: تشمل المرحلة الثانية أيضاً تطوير تقاطع شارع المنامة ومدخل المدينة العالمية، وذلك بتحويله إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات، مع إنشاء جسر علوي بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، للسماح للحركة المرورية بالعبور على شارع المنامة بشكل حر، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بحوالي 4500 مركبة بالساعة، وسيتم كذلك تطوير التقاطع السطحي الحالي لشارع المنامة مع شارع نواكشوط من تقاطع يسمح بالحركة فقط من شارع المنامة يساراً باتجاه شارع العوير إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات مع إنشاء جسر علوي من مسارين لخدمة الحركة من شارع نواكشوط يساراً باتجاه شارع المدينة الجامعية بشكل حر، وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بمعدل 3000 مركبة في الساعة.

المرحلة الأولى

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات بدأت في مطلع عام 2016، تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية، وبلغت نسبة الإنجاز فيها قرابة 75%، ويتوقع افتتاحها في الربع الأول من عام 2018، وتتضمن المرحلة الأولى عمل تحسينات على شارع العوير من تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد إلى دوار شارع المدينة الجامعية، حيث سيتم إنشاء تقاطع حر بين شارعي نواكشوط والعوير يتألف من جسر علوي بسعة مسارين لتوفير حركة مباشرة للمرور القادم من شارع نواكشوط إلى شارع العوير غرباً (باتجاه وسط مدينة دبي)، كما سيتم توفير الدوران للقادمين من شارع العوير إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وتتضمن أيضاً تنفيذ شارع خدمة في كلا الاتجاهين على شارع العوير وفصلها عن المدينة العالمية وسوق التنين ومنطقة الورقاء.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء جسر للمشاة والدراجات الهوائية لتسهيل مرور المشاة بين منطقة الورقاء والمدينة العالمية، للوصول إلى منطقة الأعمال التجارية مثل سوق التنين وسوق الخضار، كما سيتم تطوير وتحويل الدوارات الرئيسة الأربعة داخل المدينة العالمية (شارع 414) إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وسيتم توسعة المسار الحالي بإضافة مسار أو مسارين في بعض القطاعات.