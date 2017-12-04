دول العالم تتفاعل مع أفراح الإمارات باليوم الوطني

شاركت عواصم ومدن ودول عربية وعالمية وهيئات كبرى ومطارات ومؤسسات وشركات عالمية كبرى، الإمارات، احتفالاتها باليوم الوطني الـ 46، من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة، وذلك انطلاقاً من العلاقات الطيبة التي تربط الإمارات بدول العالم، وحرصها على التعاون والعيش المشترك بسلام وتناغم. وتأتي هذه الاحتفالات، نتيجة سياسة القوة الناعمة التي تتبعها دولة الإمارات في علاقاتها مع الدول، وحرص الدولة على إقامة علاقات متوازنة وطيبة مع جميع دول العالم والمنطقة، مبنية على الاحترام المتبادل والتبادل السياحي والثقافي والتعايش السلمي بين الشعب الإماراتي ومختلف شعوب دول العالم، على تعدد ثقافاتهم وهوياتهم، واستراتيجيتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، والتعاون من أجل خير شعوب العالم.

ففي نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ازدان برج «ناسداك» بصورة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وباني نهضتها الحديثة.

موروث شعبي

وفي قلب العاصمة الفرنسية باريس، اكتسى متحف اللوفر بألوان العلم الإماراتي، وأقام العديد من الاحتفالات التي عكست الموروث الشعبي الإماراتي، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 46، فيما سجل أعضاء فريق «مانشستر سيتي» الرياضي الإنجليزي، فيديو، عبروا فيه عن مباركتهم لدولة الإمارات باليوم الوطني، عبر تحية ألقاها اللاعبون بعدد من لغات العالم. كما شهدت العاصمة السعودية الرياض، العديد من الاحتفالات التي تعبر عن العلاقة الوثيقة والطيبة التي تربط الشعبين السعودي والإماراتي، حيث شاركت قوات الأمن الخاصة السعودية، ممثلة بفريق القفز المظلي الحر، بالاحتفال بذكرى اليوم الوطني، إضافة إلى العديد من الاحتفالات التي أقامها مطار بنبان، شمالي مدينة الرياض، ومطار الملك خالد بن عبد العزيز، ومطار جدة الدولي، التي توشّحت جميعها بالأعلام الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، جنباً إلى جنب.

نشرات تلفزيونية

وفي مملكة البحرين، خصص تلفزيون وإذاعة البحرين، برامجهما ونشراتهما للاحتفال باليوم الوطني، تحت شعار «البحرين والإمارات... عيدكم عيدنا»، كما احتفلت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، باليوم الوطني الإماراتي، وكذلك مطار البحرين الدولي، عبر إقامة العديد من العروض والفعاليات الشعبية الإماراتية، شهدها العديد من رعايا الدول العربية والأجنبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تفاعلوا مع الفقرات والفعاليات التي أقيمت ابتهاجاً بهذه المناسبة، كذلك احتفلت فرقة من المظليين بوزارة الداخلية بمملكة البحرين باليوم الوطني الإماراتي، من خلال تنفيذ قفزة خاصة حملت أعلام البلدين.

هدايا وورود

كما احتفل مطار مسقط الدولي في سلطنة عُمان باليوم الوطني لدولة الإمارات، حيث قدم الهدايا والورود للقادمين من دولة الإمارات إلى السلطنة، وأقام العديد من الفقرات الفنية التي تعكس العلاقة الطيبة التي تربط الشعبين العُماني والإماراتي، والعلاقة الوثيقة بين قيادتي الشعبين الشقيقين، وجاءت هذه الاحتفالات تحت شعار «وطن واحد وقوم وأهل»، كما أعدت أغنية تشيد بالعلاقات المتميزة بين الشعبين، منذ عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرسى نهجاً متفرداً، يواصله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السُلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان.

كما ازدانت أبراج الكويت بالعلم الإماراتي وعلم الكويت، في جانب من احتفالات دولة الكويت الشقيقة باليوم الوطني، وانعكاساً للعلاقات الطيبة التي تربط الشعب الإماراتي بالشعب الكويتي، والتلاقي الإيجابي والبناء بين قيادتي البلدين الشقيقين.

سياسيون ونجوم

وفي العاصمة المصرية، القاهرة، أقيمت احتفالية كبرى، حضرها عدد كبير من السياسيين ونجوم الفن والإعلام، عبروا فيها عن العلاقات الطيبة التي تربط الإمارات بجمهورية مصر العربية.

تفاعل فريد

وعلى صعيد الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى، احتفلت شركة غوغل باليوم الوطني بطريقة فريدة ومميزة، حيث غيّر محرك البحث العالمي وجهته الخلفية، بلوحة لمواطنين إماراتيين يقفان على مسطح أخضر، ويلفهما علم الدولة، ويحلّق خلفهما نسر والمها العربي.