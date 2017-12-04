محمد بن زايد: روح الاتحاد تجمعنا على الخـير والمحبة وتمضي بنا إلى التقدّم والتنمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ماضية في مسيرتها الخيرة في تعزيز بنيان الوطن وبناء الإنسان أغلى ما تملك الإمارات. جاء ذلك خلال حضور سموه «مسيرة الاتحاد»، التي انطلقت عصر أمس، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2017 بمنطقة الوثبة بأبوظــبي، بمناسبة اليوم الوطني 46.

وقال سموه إننا نطالع الأمس بفخر.. وننظر إلى اليوم بثقة.. ونرى المستقبل مشرقاً يانعاً بعون الله عندما نشاهد قبائل الإمارات تسير بمسيرة الاتحاد على ركب المؤسسين الأوائل.. متوحدين متكاتفين ومتآزرين. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن روح الاتحاد تجمعنا على الخير والمحبة.. ومسيرة الاتحاد تمضي بنا إلى آفاق رحبة من التقدم والتنمية بتعاضد وترابط قبائل الوطن وأبنائه.. وارتباطهم بأصالة وعراقة ماضيهم وحاضرهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نعبر عن فرحتنا وابتهاجنا مع أبناء شعبنا في هذه الذكرى المجيدة .. متوحدين جميعا بمزيد من الاعتزاز والفخر خلف راية قيادتنا».وشارك في مسيرة الاتحاد حشد من القبائل يمثلون مختلف الإمارات، معبرين عن فخرهم وسعادتهم وابتهاجهم باليوم الوطني الـ 46 واعتزازهم بقيادتهم الحكيمة.

وقدم أبناء الإمارات لوحات من أهازيجهم الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي تعبر عن أصالتهم وتاريخهم العميق في هذه الأرض المعطاء، كما قدموا صوراً من اللوحات الوطنية التي تعكس انتماءهم وحبهم لهذا الوطن العزيز، ملوحين بعلم دولة الإمارات مجددين الولاء للقيادة الحكيمة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وفخره برجال وأبناء الوطن وهم يقدمون هذه اللوحات الأصيلة من الموروث الضارب في جذور هذه المنطقة وما أبدوه من مشاعر الفخر والاعتزاز والروح الوطنية تجاه وطنهم وقيادته.

وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبناء الإمارات فرحتهم باليوم الوطني، حيث أدى سموه لوحة العيالة وشاركه عدد من سمو الشيوخ، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وبمنجزات الوطن وأبنائه الأوفياء.

حضور

وشهد المسيرة الحاشدة التي نظمتها وزارة شؤون الرئاسة، وشارك فيها أبناء القبائل، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منــــطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنــــفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيــف بن زايد آل نهيان نائب رئـــيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجــلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخـيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحـــتياجات الخاصة، والشيخ سلــطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحـــب السمو رئيــــس الدولة، والشيخ فهد بن فلاح بن سلطان بن حثلين رئيس نادي الإبل بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

وتمثل مسيرة الاتحـــــاد إحــدى الفعاليات الرئيسة لمهرجان الشيخ زايد التراثي وتأتي ضمن احتفالات الدولة بيومها الوطني، حيث تنوع المزيج الثقافي والشعبي لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنــصة الرئيسية في ميدان الوثبة التي نالت إعجاب واستحسان المتابعين من أصحاب السمو الشيوخ والجمهور الذي اكتظت به مدرجات ميدان الوثبة. وانطلقت مجاميع القبائل من بوابة الحصن الذي شيد لهذه المناسبة، رافعين أعلام الدولة مرددين الهتافات والأهازيج الشعبية، معبرين عن فرحتهم وفخرهم بالوطن، بعدها جاءت فقرة عرض الخيل والهجن، وهو استعراض يضم تشكيلات متنوعة لفرسان الإمارات.

وألقى الشاعر جمعة الغويص قصيدة عبرت عن مشاعر أبناء الإمارات وحبهم لوطنهم وقيادتهم، مشيداً بقيادة الدولة في تعزيز بناء الوطن والمواطن والمنهج الواضح في معالجتها للقضايا الإقليمية، وارتباطها الوثيق مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في الوقوف صفاً واحداً أمام التحديات والتدخلات الإقليمية التي لا تريد للمنطقة ولا لشعوبها الخير والتنمية والازدهار.

هزاع بن زايد: مسيرة الاتحاد قيم عريقة

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مسيرة الاتحاد تعبير رائع عن القيم الإماراتية العريقة والتلاحم الوطني الراسخ. وقال سموه، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شعب يجلّ إرثه الحضاري ويتشاركه مع شعوب العالم، يشق طريقه بثقة واعتزاز نحو المستقبل». وأضاف سموه: «مسيرة الاتحاد تعبير رائع عن القيم الإماراتية العريقة والتلاحم الوطني الراسخ، ومشاركة الشباب على نحو خاص تجسد العزم على مواصلة المسيرة. هنا تتجلى الأصالة ومن هنا يبدأ المستقبل». أبوظبي - البيان

سيف بن زايد: مسيرة متوحدة

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو عن احتفالات مسيرة الاتحاد، ودوّن سموه بهذه المناسبة: «زايد والسماء والغيوم والمسيرة المتوحدة من الرجال الإماراتيين، وحلفه بالعز والفخر يقودهم سيدي خليفة وسيدي الأسد محمد والعيد عايد».