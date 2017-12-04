خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة باليوم الوطني

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46، من كل من السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان ‏الشقيقة، والرئيس سيرج ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، والرئيس بروكوبويس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية الصديقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46، من كارين كارابيتيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الصديقة. وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46، من الرئيس سيرج ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة.