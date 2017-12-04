«هيئة الطوارئ والأزمات» تكذّب مزاعم إطلاق الحوثيين صاروخاً تجاه الدولة

كذبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، المزاعم التي رددتها أبواق الانقلابيين الحوثيين في اليمن بشأن إطلاقهم صاروخاً أمس تجاه المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشددت الهيئة في بيان لها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع مفاعل براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات، وأنه يتمتع بكل إجراءات الأمن والسلامة والأمان النووي التي تتطلبها مثل هذه المشروعات الوطنية العملاقة.

وطمأنت الهيئة جموع شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بأن أجواء الدولة آمنة، وأكدت أن دولة الإمارات ستبقى أبداً عامرة بالأمن والأمان، مؤمنة بنهجها القائم على السلم والسلام.

وأهابت الهيئة بالرأي العام عدم الاهتمام لمثل هذه الشائعات وما تردده الأدوات الإعلامية المعادية للدولة من شائعات مغرضة هدفها إصدار الأخبار المزيفة والكاذبة بهدف التشكيك في مقدرات الدولة وقوتها ومتانة أمنها.