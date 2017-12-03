محمد بن زايد يشهد "مسيرة الاتحاد"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "مسيرة الاتحاد"، التي انطلقت عصر اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2017 بمنطقة الوثبة بأبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني 46.

وشهد المسيرة الحاشدة التي نظمتها وزارة شؤون الرئاسة وشارك فيها أبناء القبائل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

كما شارك في مسيرة الاتحاد حشد من القبائل يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، معبرين عن فخرهم وسعادتهم وابتهاجهم باليوم الوطني الـ 46 واعتزازهم بقيادتهم الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقدم أبناء الإمارات لوحات من أهازيجهم الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التى تعبر عن أصالتهم وتاريخهم العميق في هذه الارض المعطاء ، كما قدموا صورا من اللوحات الوطنية التي تعكس انتماءهم وحبهم لهذا الوطن العزيز ملوحين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة مجددين الولاء للقيادة الحكيمة.

وتمثل مسيرة الاتحاد احدى الفعاليات الرئيسة لمهرجان الشيخ زايد الثراثي وتاتي ضمن احتفالات الدولة بيومها الوطني حيث تنوع المزيج الثقافي والشعبي لابناء القبائل وهم يؤدون فنونهم امام المنصة الرئيسية في ميدان الوثبة التي نالت إعجاب واستحسان المتابعين من أصحاب السمو الشيوخ والجمهور الذي اكتظت به مدرجات ميدان الوثبة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وفخره برجال وابناء الوطن وهم يقدمون هذه اللوحات الأصيلة من الموروث الضارب في جذور هذه المنطقة وما ابدوه من مشاعر الفخر والاعتزاز والروح الوطنية تجاه وطنهم وقيادته.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ماضية في مسيرتها الخيرة في تعزيز بنيان الوطن وبناء الانسان أغلى ما تملك الامارات.

وقال سموه اننا نطالع الأمس بفخر.. وننظر إلى اليوم بثقة.. ونرى المستقبل مشرقا يانعا بعون الله عندما نشاهد قبائل الإمارات تسير بمسيرة الإتحاد على ركب المؤسسين الأوائل.. متوحدين متكاتفين ومتآزرين.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن روح الإتحاد تجمعنا على الخير والمحبة.. ومسيرة الإتحاد تمضي بنا إلى آفاق رحبة من التقدم والتنمية بتعاضد وترابط قبائل الوطن وأبنائه.. وارتباطهم بأصالة وعراقة ماضيهم وحاضرهم.

وانطلقت مجاميع القبائل من بوابة الحصن الذي شيد لهذه المناسبة، رافعين اعلام الدولة مرددين الهتافات والأهازيج الشعبية معبرين عن فرحتهم وفخرهم بالوطن.بعدها جاءت فقرة عرض الخيل والهجن، وهو استعراض يضم تشكيلات متنوعة لفرسان الامارات. ومايتمتعون به من مهارات عالية وهم يمتطون صهوات الجياد.

وألقى الشاعر جمعة الغويص قصيدة عبرت عن مشاعر أبناء الامارات وحبهم لوطنهم وقيادتهم مشيدا بقيادة الدولة في تعزيز بناء الوطن والمواطن والمنهج الواضح في معالجتها للقضايا الإقليمية وارتباطها الوثيق مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في الوقوف صفا واحدا امام التحديات والتدخلات الاقليمية التي لا تريد للمنطقة ولا لشعوبها الخير والتنمية والازدهار.

وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبناء الامارات فرحتهم باليوم الوطني حيث أدى سموه لوحة العياله وشاركه عدد من سمو الشيوخ معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وبمنجزات الوطن وأبنائه الاوفياء.