الإمارات تكذب مزاعم إطلاق الحوثيين صاروخاً تجاه الدولة

كذبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات المزاعم التي رددتها أبواق الانقلابيين الحوثيين في اليمن بشأن اطلاقها صاروخا اليوم تجاه المجال الجوي لدولة الامارات العربية المتحدة.

وشددت الهيئة في بيان لها أن دولة الامارات العربية المتحدة تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع اي تهديد من اي نوع.

وأشارت الهيئة الى أن مشروع مفاعل براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات وأنه يتمتع بكل اجراءات الامن والسلامة والامان النووي التي تتطلبها مثل هذه المشروعات الوطنية العملاقة .

وطمأنت الهيئة جموع شعب الامارات والمقيمين على ارضها بأن أجواء الدولة آمنة وأكدت أن دولة الامارات ستبقى أبدا عامرة بالأمن والأمان مؤمنة بنهجها القائم على السلم و السلام.

وتهيب الهيئة الرأي العام عدم الاهتمام لمثل هذه الشائعات وما تردده الادوات الاعلامية المعادية للدولة من شائعات مغرضة هدفها اصدار الاخبار المزيفة والكاذبة بهدف التشكيك في مقدرات الدولة وقوتها ومتانة امنها.