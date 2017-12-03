سحب منتجات صيدلانية وتحذير من مكملات غذائية مغشوشة بالدولة

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 14 تعميماً تشير إلى تحذير من استخدام منتج للعناية بالجلد كمستحضر لتفتيح البشرة وللتخلص من البقع الجلدية يحتوي مواداً غير معلن عنها ، وسحب تشغيلتين من مستحضر دوائي بسبب عدم مطابقة المواصفات العالمية، وذلك بسبب عدم ذوبان الأقراص كاملة بعد المدة المحددة للذوبان. وسحب تشغيلة من العدسات اللاصقة بسبب مشكلة في تصنيع قالب العدسات.

كما تضمنت التعاميم تحذيرات من استخدام مكملات غذائية يمكن أن تشكل خطراً كبيراً للمرضى المصابين بأمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية و أخرى تحوي مادة مسرطنة، ومقويات جنسية قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم يصل الى مستوى خطير، والتسبب بتضرر على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات إضافة إلى أكياس قهوة لتخفيف الوزن قد تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم وغيرها.

وطلب الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية أن الوزارة من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها ، علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر شراء المنتجات الصيدلانية والمكملات من الصيدليات الوهمية عبر الانترنت وحذر أفراد المجتمع من تداول المنتجات الصيدلانية والمكملات الغذائية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تدّعي علاجات غير مثبتة علمياً وغير مسجلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتعامل بحذر نظراً لما تسببه هذه المستحضرات مجهولة المحتوى من أضرار صحية بليغة على مستخدميها ، خاصة أن أغلب هذه المنتجات غير مسجلة بالدولة.

وحذر أفراد المجتمع من شراء منتجات طبية أو عشبية من الصيدليات الوهمية عبر الانترنت، وأشار إلى أهمية قيام المتضررين من شراء هذه المنتجات المغشوشة بتبليغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملىء الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع الالكتروني: http://www.cpd-pharma.ae. أو الاتصال على العناوين التالية: هاتف: 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني pv @moh.gov.aeأو الهاتف المجاني 80011111

السلامة الدوائية للقاح الإنفلونزا الموسمية

أشار الأميري إلى ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب لقاح الإنفلونزا الموسمية من الجهات الصحية كافة في أحد الدول الخليجية لعدم اجتيازه للاختبارات الفيزيائية، حيث تود وزارة الصحة ووقاية المجتمع التوضيح أن ما تم هو إيقاف استخدام تشغيلة واحدة فقط تحمل الرقم (P4A331V) ضمن إجراء احترازي في هذه الدولة الخليجية وذلك لحين استكمال إجراءات التحقق. و أكد أن التشغيلة المشار اليها لم تدخل دولة الامارات العربية المتحدة. و أن جميع التشغيلات المتوفرة من اللقاح لدى الجهات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة مطابقة للمواصفات وسليمة.

تحذير من استخدام منتج للعناية بالجلد FAIZA CREAM

ذكر د. الأميري أن دائرة الصحة- أبوظبي قد قامت بتحليل المنتج المذكور والذي يستخدم كمستحضر لتفتيح البشرة وللتخلص من البقع الجلدية والذي يتم بيعه في أسواق الدولة. وقد أثبتت نتائج التحليل المخبرية احتواء المنتج المذكور أعلاه على مادة (Hydroquinone) غير المعلن عنها، وتبين وجود نسبة مرتفعة من مادة الزئبق.

وتعتبر مادة الهيدروكينون مادة دوائية تستخدم لعلاج البقع الجلدية، لا تصرف الا بموجب وصفة طبية ويقتصر بيعها على الصيدليات فقط. علما بأنها قد تتسبب في حدوث احمرار شديد، جفاف وتشقق الجلد. وأما مادة الزئبق قد تتسبب في حدوث الآثار السمية للزئبق والتي تشمل: الغثيان، الآم البطن، تشنج العضلات، فقر الدم ومشاكل في الكبد والجهاز العصبي. وطلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج المذكور من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، علما بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.