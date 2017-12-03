محمد بن راشد: صباحكم وطن نعشقه

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صورة لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم مرتدياً لباس جنود الوطن وعلّق سموه على الصورة بقوله: «صباحكم وطن نعشقه».
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس لاوس
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحــكّام يشـهدون «هنـا المستقبل»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
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«هنا المستقبل».. بانوراما تعكس رؤيــــــة الإمارات في استشراف الغد
شاهد حضور الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 46 «هنا المستقبل» ــ بعد عزف النشيد الوطني ــ
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محمد بن زايد: كل عام والإمارات أقوى وأعزّ وأعلى مكانة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
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أصحاب الهمم يقدمون «مصباح الاتحاد» هدية للحكام
قدّم أصحاب الهمم «مصباح الاتحاد» هدية اليوم الوطني لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود،
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محمد بن زايد يتلقى تهاني ملك المغرب والرئيسين السوداني والفرنسي
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
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حمدان بن محمد: مسؤولية الشباب كبيرة
دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي
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ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة عبد الله مصبح المهيري
قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة،
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ولي عهد الفجيرة يعزّي أسرة شهيد الوطن عبدالرحمن الأحمد
قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة
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حمدان بن محمد: تعلمنا من زايد وراشد حب الوطن
قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي التهنئة بذكرى اليوم الوطني وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»:
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ولي عهد الفجيرة يشهد فعاليات معرض «كلنا خليفة»
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، فعاليات معرض «كلنا خليفة»