محمد بن راشد: صباحكم وطن نعشقه

المصدر:
  • Ⅶدبي - البيان
التاريخ:

■ زايد بن محمد بن راشد | من المصدر

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صورة لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم مرتدياً لباس جنود الوطن وعلّق سموه على الصورة بقوله: «صباحكم وطن نعشقه».

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