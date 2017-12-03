محمد بن زايد: كل عام والإمارات أقوى وأعزّ وأعلى مكانة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الثاني من ديسمبر، يوم نعتز به ونفتخر.



وقال سموه في تدوينات عبر الحساب الرسمي لأخبار سموه على «تويتر»: «الثاني من ديسمبر.. يوم نعتز به ونفتخر.. فيه تأسست أركان دولة عطاؤها الخير.. ونهجها التسامح.. وبناؤها اﻹنسان.. كل عام واﻹمارات أقوى وأعز وأعلى مكانة».



وأضاف سموه:«تفيض المشاعر فخراً واعتزازاً ونحن نحتفي بيومنا الوطني الـ 46 الذي شكل بداية مسيرة حافلة ومنجزات وأحلاماً تحققت وكبرت وتعالت بإرادة أبناء الوطن».



وتابع سموه:«يملؤنا الاطمئنان والثقة بقدرة أبناء الإمارات وأجيال الوطن على ارتياد آفاق المستقبل واستشراف أبعاده، متسلحين بالعلم والمعرفة ومتمسكين بهويتهم وأصالتهم».