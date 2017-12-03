سعيد الطاير: مبادرات تدعم دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2017، إن المناسبة تتيح الفرصة للعالم للتعبير عن دعم الأشخاص أصحاب الهمم، والتركيز على القضايا التي تهمهم، والعمل من أجل إشراكهم في مسيرة التنمية والبناء، مشاركة كاملة، وعلى قدم المساواة في عالم حاضن للجميع ومستدام. وتحت شعار «التحول نحو مجتمع مرن ومستدام للجميع»، تحرص الإمارات على المشاركة في إحياء هذه المناسبة الهامة، تأكيداً للمبادئ الإنسانية الأساسية التي استند إليها اتحادنا الميمون، من صون كرامة الإنسان، واحترام الحقوق.

وأضاف: «انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، وإعلان سموه عن إطلاق لقب «أصحاب الهمم»، بدلاً من ذوي الإعاقة، وتأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، على تمكين هذه الفئة الهامة من فئات مجتمعنا الإماراتي، والإسهام في دمجهم في محيطهم الاجتماعي، كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع. كما نسعى باستمرار إلى دعم مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تحويل دبي إلى صديقة لأصحاب الهمم.

وأوضح الطاير: «وضعنا سياسات وإجراءات واضحة في خدمات المتعاملين من أصحاب الهمم، فأعدنا تصميم مراكز إسعاد المتعاملين في الهيئة، لتكون صديقة لأصحاب الهمم، حيث توفر الهيئة، نظام تلمس الطريق لذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى موظف مؤهل للتعامل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية. وأطلقنا العديد من المبادرات الداعمة لهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع، بما في ذلك خدمة «أشّر»، التي توفر تقنية المحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، وكذلك بطاقة «سند» التي توفر مميزات وخدمات لأصحاب الهمم».