ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة عبد الله مصبح المهيري

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة المغفور له، عبد الله علي مصبح المهيري.

وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء بجانب منزل الأسرة في منطقة المعيريض في رأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة لأشقاء الفقيد، مصبح وخلفان وحميد علي مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي بوزارة العدل، ووليد ونبيل وخالد، وإلى نجليه سعود وسالم، وإلى ذويه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء والمواساة، إلى فواز عبد الله بن جمعة الطنيجي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بوفاة عمه عبد الله علي مصبح المهيري، والد زوجته، وبوفاة خاله منصور سعيد المنصوري.

كما قدم واجب العزاء بوفاة عبد الله مصبح المهيري، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.