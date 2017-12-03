الحكّام وأوليـاء العهــود: فخـورون بنهج خليفة قـائــد مسيرة النهضة المباركة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "مسيرة الاتحاد"، التي انطلقت عصر اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2017 بمنطقة الوثبة بأبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني 46.
بلدية دبي: إشاعة انتقال الإيدز عبر "البيبسي" غير صحيحة
كذبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات المزاعم التي رددتها أبواق الانقلابيين الحوثيين في اليمن بشأن اطلاقها صاروخا
تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قررت
تنطلق غدا على أرض الدولة فعاليات التمرين العسكري المشترك " العلم 4 " بين القوات المسلحة الإماراتية وبمشاركة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية.
اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، ترسية عقد
أوضحت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أنه في الثالث من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للإعاقة،
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 14 تعميماً تشير إلى تحذير من استخدام منتج للعناية بالجلد كمستحضر لتفتيح البشرة وللتخلص
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
شاهد حضور الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 46 «هنا المستقبل» ــ بعد عزف النشيد الوطني ــ
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،