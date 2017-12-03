ولي عهد الفجيرة يعزّي أسرة شهيد الوطن عبدالرحمن الأحمد

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الوكيل أول عبدالرحمن عبدالكريم الأحمد الذي ارتقت روحه الطاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في أحد التمارين العسكرية داخل الدولة.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الظيت في رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.