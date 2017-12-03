مطار الملك عبدالعزيز في جدة يحتفي باليوم الوطني للإمارات

احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ اليوم الوطني ال 46 لدولة الامارات من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار بحضور نائب القنصل العام للدولة في جدة راشد الكتبي ومساعد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عبدالمحسن الشيخ.

وتوشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات إضافة للإضاءات وبالونات وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.

وشاركت فرقة للفنون الشعبية الاماراتية في هذا الاحتفال حيث قدمت عروضاً متنوعة من التراث الإماراتي الأصيل، وشاركهم في العرض عدد من المسافرين ومنسوبي المطار.