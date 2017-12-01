محمد بن زايد يوجه بتخفيض المخالفات المرورية على مستوى الدولة 50 %

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات المرور بتخفيض المخالفات المرورية على مستوى الدولة بنسبة 50 %.

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