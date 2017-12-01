محمد بن زايد يوجه بتخفيض المخالفات المرورية على مستوى الدولة 50 %

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات المرور بتخفيض المخالفات المرورية على مستوى الدولة بنسبة 50 %.
التفاصيل لاحقاً
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات المرور بتخفيض المخالفات المرورية على مستوى الدولة بنسبة 50 %.
التفاصيل لاحقاً
أعلنت شرطة أبوظبي عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات 50%.
انطلقت عصر اليوم فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 في منطقة الوثبة بأبوظبي وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة
أعلنت شرطة أبوظبي عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات 50%.
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للدولة من
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إن اليوم الوطني يهل علينا كل عام ليذكرنا بأعظم حكاية لبناء دولة سطر بداياتها الآباء المؤسسون.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر ويوم الثاني من ديسمبر من كل عام
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إن الذكرى السادسة والأربعين لقيام دولتنا الحبيبة إماراتنا
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " السير قدما في تعميق روح اتحاد دولة الإمارات العربية
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السير إليوت فيتزروي بيلغريف حاكم
لمشاهدة الـملف PDF أضغط هنا محمد بن راشد ومحمد بن زايد: شهداؤنا أصحاب عزة وبأس ورسالة إنسـانية محمد بن راشد ومحمد بن
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المولى عز وجل أن يرحم شهداء
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر الشاطئ مساء أمس
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن