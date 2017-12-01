شرطة أبوظبي تعلن تخفيض المخالفات المرورية 50%

تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الــ46، وبمناسبة الذكرى الستين لتأسيس شرطة أبوظبي، وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية ومبادرتها لعام الخير 2017، تقرّر خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات، بنسبة 50%، ويشمل جميع أنواع المخالفات المحررة في إمارة أبوظبي، بدءاً من الأول من شهر أغسطس 2016 وحتى الأول من شهر ديسمبر 2017 فقط، ولا تشمل المخالفات بعد هذا التاريخ.

وبإمكان الجمهور الاستفادة من قرار التخفيض، والبدء في السداد، اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2017، ويستمر لمدة 60 يوماً، علماً أن المخالفات سترجع إلى قيمتها الأصلية السابقة بعد انقضاء المهلة الممنوحة.

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، إن مبادرة التخفيض من مبادرات خطط حكومة أبوظبي لعام الخير 2017، ويحمل دلالة مهمة في إطار تعزيز الثقافة المرورية للسائقين، ويُحفز على تحقيق الالتزام بقانون السير، واحترام إجراءات السلامة المرورية.