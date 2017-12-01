رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون تهاني رؤساء وملوك العالم باليوم الوطني

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للدولة من رؤساء وملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة.

كما هنأ قادة ورؤساء حكومات الدول - في برقيات مماثلة - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

فقد تلقى صاحب السمو رئيس الدولة تهاني كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ‏أمير دولة الكويت الشقيقة‏ والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وكارل غوستاف السادس عشر ملك السويد الصديقة وماها فاجيرا لونجكورن بوديندرا ديبايافارانجكون ملك تايلاند الصديقة والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية الصديقة والرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة و‏والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ‏الصديقة والرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الصديقة والرئيس فرانك فالتر شتاينمانير الرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والرئيس نورسلطان نزاربايف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة وفخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة وفخامة الرئيس نانا أدو دانكواه اكوفو ادو رئيس جمهورية غانا الصديقة والرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة والرئيس بيدرو بابلو كوزنسكي رئيس بيرو الصديقة وفخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية ‏طاجيكستان ‏الصديقة وفخامة الرئيس سيرجو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة وفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة و‏الرئيسة دوريس ليوتارد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق و‏معالي أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقيات تهنئة مماثلة من لي كتشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وشيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة وشاهد خاقان عباسي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وجنرال برايوت شان أوشا رئيس وزراء تايلاند الصديقة وميهاي تودوسي رئيس وزراء رومانيا الصديقة ومعالي بيتا ماريا سيلدو رئيسة وزراء جمهورية بولندا الصديقة وميهاي فيوريل فيفور وزير الدفاع الوطني برومانيا الصديقة وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين من كل من الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة والرئيس نور سلطان نزاربايف رئيس جمهورية كازخستان الصديقة وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.