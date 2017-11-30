الشرقي يأمر بالإفراج عن41 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني

المصدر:
  • الفجيرة - وام
التاريخ:
طباعة Email

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 41 سجينا من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 .

تأتي المكرمة في اطار حرص سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الطيبة، معربا عن أمله في أن تكون هذه المكرمة دافعا للمفرج عنهم للعطاء وسبيلا للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon