محمد بن راشد و محمد بن زايد وحكام الإمارات يشهدون فعالية يوم الشهيد في واحة الكرامة بأبوظبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام فعالية " يوم الشهيد " و ذلك في واحة الكرامة بأبوظبي.

فقد شهد الفعالية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان و صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة و صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين و صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة و سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة و سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة و سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة و سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي و سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

كما حضر الفعالية فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة و عدد من الشيوخ والوزراء و أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي و كبار قادة القوات المسلحة و وزارة الداخلية و الشرطة والمسئولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمجلس الأعلى للأمن الوطني والمجلس الوطني الاتحادي والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وأسر الشهداء وذويهم وحشد غفير من كبار مسؤولي الدولة وممثلي الجهات الإعلامية.

وعند وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو حكام الإمارات إلى واحة الكرامة بدأت المراسم الرسمية الخاصة بيوم الشهيد حيث توجه أصحاب السمو الشيوخ إلى نصب الشهيد وتم عزف الموسيقى العسكرية تلاها إطلاق 21 طلقة مدفعية ثم وضع أصحاب السمو الشيوخ أكاليل من الزهور أمام النصب وفاء وعرفانا بتضحيات شهدائنا الأبرار بعدها عزفت موسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات ثم حلق فوق سماء الواحة عدد من طائرات سلاح الجو الإماراتي بتشكيل "الجندي المفقود".

وقام اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية ونيابة عن أسر الشهداء بإلقاء الكلمة الافتتاحية أكد فيها أن الاحتفال بيوم الشهيد يعد تذكيرا لنا جميعا بأن ما نعيشه اليوم من حرية ورخاء إنما هو بفضل تضحيات شهدائنا الابرار وقال إنه إذا أردنا ان يكون مستقبل حياتنا وحياة أبنائنا وأحفادنا حياة آمنة مطمئنة فإنه يتوجب علينا تقديم التضحيات والفداء .

وأشار قائد القوات البرية إلي الدور الرائد للنقيب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والملازم أول الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل باليمن واللذين تعرضا للإصابة في القتال داعيا الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل علي أبطالنا المصابين وأن يرحم شهداءنا الابرار .

ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو حكام الإمارات بتكريم ذوي الشهداء وعددهم 28 شهيدا بتسليمهم " وسام الشهيد" تقديرا واعتزازا بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني.

وقد افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مركز الزوار التفاعلي الجديد الخاص بواحة الكرامة الذي يضم عدة أقسام يتعرف الزوار من خلاله على قيم الإيثار والبذل والعطاء التي تتجسد من خلال تضحيات شهداء الامارات وأبطالها على مر التاريخ .. وتمنحهم الفرصة لمعرفة المزيد عن هؤلاء الأبطال من خلال الاطلاع عن كثب على مقتنيات الشهداء والقيم التي يمثلونها وعطاءاتهم اللامحدودة ليس فقط في خدمة دولة الامارات فحسب بل الانسانية أجمع.

وتعرف الجميع على ما يتضمنه المركز التفاعلي من لوحات تعرض الانجازات الإنسانية العظيمة التي سطرتها دولة الإمارات العربية المتحدة ويدها البيضاء التي تمتد لجميع أصقاع العالم بالإضافة إلى استخلاص الدروس والعبر من معاني و رموز واحة الكرامة ومدلولاتها السامية ويستطيع الزوار هنا ترك بصمتهم الخاصة من خلال مجموعة من أدوات الوسائط المتعددة الحديثة ذات المواصفات العالمية.

وتضمنت جولة سموهم صالة العرض الأولى – وهي إحدى صالات العرض الثلاث التي يتألف منها مركز الزوار– فعند نقطة البداية لوحة يتعرف خلالها الزائر عن سبب تحديد تاريخ 30 نوفمبر يوما للشهيد والمستمد من ذكرى استشهاد البطل سالم سهيل بن خميس الدهماني في 30 نوفمبر1971 في جزيرة طنب الكبرى دفاعا عن تراب الوطن.

وتتيح الصالة أيضا استكشاف الهدف الرئيسي من وراء تشييد واحة الكرامة والتعرف على أسماء الشهداء وقصص تضحياتهم ومعلومات مفصلة عنهم ومشاهدة بعض من مقتنياتهم التي لا تقدر بثمن .. كما يزود المعرض التفاعلي الفريد من نوعه الزوار بتواريخ استشهاد أبطال الامارات ووقائع تضحياتهم وغيرها من المعلومات القيمة.

ويتوسط هذه الساحة شاشة تفاعلية كبيرة على شكل بركة مياه رقمية متطورة والتي ترمز لبركة المياه الرئيسية التي تتوسط ميدان الفخر في واحة الكرامة حيث تتفاعل هذه الشاشة باللمس لتظهر 7 قيم نبيلة مستمدة من تضحيات أبطال دولة الامارات وذلك بعدة لغات مختلفة.

من جانب آخر تسلط صالة العرض الأولى الضوء على مساهمات دولة الإمارات الإنسانية وعطائها اللامحدود في سبيل نشر السلام وإحلال الأمن وتقديم المساعدة للمحتاج سواء بالمساعدات المادية المباشرة أو اللوجستية أو الطبية وغيرها الأمر الذي جعل الإمارات في صدارة الدول المانحة للمساعدات الخارجية قياسا بدخلها القومي.

وتضمنت الجولة أيضا زيارة صالة العرض الثانية التي تتيح الفرصة للتعمق في المعاني النبيلة التي ترمز لها مكونات واحة الكرامة حيث يتم عرض مجموعة من شاشات العرض التفاعلية التي تحاكي الخيال وتتيح الفرصة للتعرف عن كثب على مكونات الواحة وذلك عن طريق مجسمات صغيرة تمثل هذه المكونات بدءا من بركة الماء المتواجدة في ميدان الشرف مرورا بنصب الشهيد ومن بعدها الفلج ثم جناح الشرف وصولا إلى لوح قسم الولاء في نهاية النصب التذكاري.

وتتميز الصالة بإمكانية وضع المجسم الصغير على الشاشة التفاعلية ليظهر له مجموعة من الصور والمعلومات والإحصائيات الخاصة بكل مكون بالإضافة إلى المدلولات التي يحملها هذا الجزء واسقاطاته على المنظور التكاملي الذي تمثله الواحة.

ويتوسط الصالة الثانية مجموعة من الشاشات التفاعلية الضخمة والتي تمثل نسخة مصغرة من النصب التذكاري وتحمل ترجمات رقمية عن الأقوال المأثورة والأشعار لأصحاب السمو حكام الإمارات وبإمكان الزوار إعداد نسخ عن هذه الأقوال والأشعار بواسطة الأدوات المتوفرة في الصالة.

وشملت الجولة صالة العرض الثالثة والأخيرة التي تصطف حولها مجموعة من الشاشات الضخمة والتي تستعرض فيلم "يوم الشهيد" الرسمي والذي تم انتاجه خصيصا لمناسبة "يوم الشهيد" 2017 والذي يمثل قيمة الشهادة ودورها الكبير في تقوية التلاحم المجتمعي وتعزيز الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع كافة .

و يتضمن المركز كتاب الزوار الرقمي والاطلاع على ما تضمنته كلمات القادة وكبار الزوار من داخل الدولة وخارجها والذين عبرت كلماتهم عن تقديرهم لشهدائنا الابطال.

ويحتوي مركز الزوار على مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المهداة لشهداء الوطن والتي تشكل جزءا من مبادرة مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي "تعابير فخر" المبادرة التي توظف مختلف أنواع الإبداع الفني كأدوات تعبيرية في حب الوطن والتي ساهمت في استقطاب مشاركات مميزة من طيف واسع من المواطنين والمقيمين التي تخلد ذكرى أبطال الإمارات.

وسيتم عرض هذه الأعمال لفترة زمنية محددة ضمن صالة عرض مخصصة للاستعمالات المتعددة والتي تشكل إضافة مميزة لصالات العرض الرئيسية.