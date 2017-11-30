محمد بن زايد: قلوبنا تنبض ببطولات شهدائنا وتضحياتهم

وقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم دقيقة صمت ودعاء لشهداء الوطن في واحة الكرامة.

وقال سموه في حسابه على تويتر" جميعنا اليوم على امتداد واتساع الوطن.. نقف وقفة عز وشموخ للاحتفاء بشهدائنا الابرار.. قلوبنا تنبض بهم وببطولاتهم وتضحياتهم.. هم لم يغادرونا بل سيظلون يسكنون في ذاكرة كل بيت وكل بقعة في أرضنا الخيرة".

وأضاف سموه":نقف وهاماتنا شامخة بتضحيات شهدائنا البررة .. نستذكر مآثرهم وأعمالهم وما سطرته أفعالهم البطولية من معان سامية باقية تمد اﻷجيال بعبر وتدفعهم إلى الحفاظ على إرث الشهداء و الوفاء له والعمل به".