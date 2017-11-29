سيف بن زايد ووزير الداخلية البحريني يعزيان في الشهيد عبدالرحمن الأحمد

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، واجب العزاء إلى والد وأسرة الشهيد الوكيل أول عبد الرحمن عبدالكريم الأحمد الذي ارتقت روحه الطاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في أحد التمارين العسكرية داخل الدولة.

وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية البحريني، خلال زيارتهما مجلس العزاء اليوم الأربعاء في منطقة الظيت برأس الخيمة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لذوي الشهيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.