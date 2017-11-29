‬محمد بن زايد يأمر بمنح قروض ومساكن وأراض سكنية بقيمة 7 مليارات في أبوظبي

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية بقيمة 7 مليارات و 203 ملايين درهم لـ 6794 مستفيداً في إمارة أبوظبي.

وأمر سموه بتوزيع 1789 مسكناً بقيمة مليارين و147 مليون درهم تشمل أبوظبي ومنطقتي العين‬ و الظفرة‬، واعتمد سموه دفعة من القروض السكنية شملت 2358 مستفيداً بقيمة مليارين و 403 مليون درهم.

كما أمر سموه بتوزيع 2647 أرض سكنية بقيمة مليار و 323 مليون درهم، واعتماد طلبات 1108مستفيد لأول دفعة استبدال أرض بقرض شراء مسكن جاهز وقرض شراء مسكن جاهز بقيمة مليار و 330 ألف درهم