استخراج عظمة سمك كبيرة من رئة شابة مواطنة

تمكّن الأطباء في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" من حل اللغز وراء تدهور حالة التنفس لدى مريضة مواطنة شابة، إذ اكتشفوا أن ما كانت تعانيه منذ أشهر ليس ربواً حاداً، بل إنه ناجم عن سبب مختلف وغير متوقع يتعلق بوجود عظمة سمك بطول 3سنتيمترات مستقرة في الرئة.

وكانت أعراض شبيهة بأعراض الربو قد أخذت تتفاقم لدى الشابة المواطنة على مدى الأشهر الستة الماضية، إذ أصبحت تعاني من انقطاع النفس والصفير أثناء التنفس ونوبات السعال الليلية التي كانت تحرمها النوم وتؤثر سلباً على جودة حياتها.



وأكد الدكتور علي وهلا، أخصائي طب الرئة في المستشفى أنه تم إدخال المريضة إلى معهد الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة في المستشفى وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة والتي أظهرت استقرار العظمة في الرئة ولجأ الأطباء إلى تنظير القصبات لتحديد الموقع الدقيق للجسم الغريب، واكتشفوا أخيراً أنه عظمة سمك استقرت في رئة المريضة منذ أشهر، وتمكنوا خلال ذلك من إزالة تلك العظمة باستخدام المنظار الرئوي الصلب بنجاح تام.