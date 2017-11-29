إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول لجمهورية ناورو

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والمهمة السفر إلى جمهورية ناورو دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة لا تتجاوز 90 يوما في كل زيارة وذلك اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2017.

وقال أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية إن هذا الإعفاء يأتي بناء على توقيع دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع جمهورية ناورو لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والمهمة الصادرة عن الدولة وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير خارجية ناورو للدولة لحضور الاجتماع السنوي الدولي للمشاركين الدوليين في "إكسبو دبي 2020" أكتوبر الماضي.

وأكد أن هذا الإعفاء سيفتح آفاقا جديدة لوجهات سفر مواطني الدولة وذلك بالاتجاه إلى إحدى دول الباسيفيك مما سينعكس إيجابا على مجالات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها بما يحقق تنوع الفرص الاقتصادية والاستثمارية للبلدين ويعزز أواصر التعاون المشترك ويرتقي بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وناورو.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسعى جاهدة لتوفير كل التسهيلات لمواطني الدولة للسفر دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة مع توفير الإرشادات والنصائح اللازمة لسفرهم، مؤكدا سير الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير سبل السعادة كافة لمواطني الدولة وتسخير الإمكانيات من أجل رعايتهم حول العالم.