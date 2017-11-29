شاركونا صوركم من اليوم الوطني واربحوا 10 تذاكر إلى أي وجهة تختارونها

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للإمارات، أطلقت صحيفة البيان مسابقة #مع_الإمارات_نحتفل احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على الجميع التي تعكس أسمى آيات الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

كل ما عليكم فعله هو مشاركتنا صور من مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني في ربوع الوطن الغالي وإرسالها على الوسم  #مع_الإمارات_نحتفل لفرصة ربح 10 تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال من فلاي دبي إلى الوجهة التي تختارونها.

يتوجب على المشاركين في المسابقة متابعة حسابات البيان على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وانستغرام وسناب شات) للدخول في السحوبات :  @Albayannews

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