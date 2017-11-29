حاكم رأس الخيمة وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على الشهيد «عبدالرحمن الأحمد»

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الوكيل أول عبدالرحمن عبدالكريم المضرب الأحمد الذي ارتقت روحه الطاهرة أمس الأول اثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في أحد التمارين العسكرية داخل الدولة، بعد عودته من الأراضي اليمنية.

واحتشدت أعداد غفيرة من ضباط الشرطة ورجال القوات المسلحة والمواطنين والمقيمين للصلاة على الشهيد، عقب صلاة الظهر في مسجد الشيخ زايد، قبل ان يوارى جثمان الشهيد مقبرة الحديبة في رأس الخيمة.