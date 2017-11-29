حاكم عجمان: نستذكر بطولات أبنائنا بالفخر والعزة

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن الـ 30 من نوفمبر من كل عام يمثل فرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب.

وقال سموه - في كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق غدا - إننا نستذكر في هذا اليوم بطولات أبنائنا ونستحضر أسماءهم الخالدة بالفخر والعزة والشرف.

وفيما يلي كلمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بهذه المناسبة : // يوم الشهيد هو يوم وطني تعبر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديرها لتضحيات شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وهو بمثابة رد للجميل وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب .. وقد خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة يوماً للشهيد.. في 30 نوفمبر من كل عام يوم سقط أول شهيد إماراتي في 30 نوفمبر عام 1971 في معركة طنب الكبرى ضد القوات الإيرانية.. في هذا اليوم نستذكر بطولات أبطالنا وأبنائنا ونستحضر أسماءهم الخالدة بالفخر والعزة والشرف.

يوم الشهيد يجسد كل المبادئ التي يعمل الوطن على ترسيخها في مجتمعنا من التكاتف والاتحاد والعمل الجماعي من أجل النهوض بدولتنا على مختلف الصعد.. كما أن يوم الشهيد يمثل يوما للوطنية الخالدة وقمة التضحية والفداء في سبيل الوطن وأقصى درجات البذل والعطاء بالأرواح والدماء ..

في هذا اليوم الخالد نجدد الوفاء للوطن والولاء لقيادته والعهد لشعبه أن تستمر هذه المسيرة بكل ثبات وثقة واطمئنان ويقين صادق في الله عز وجل أن يمكننا من إرساء دعائم الخير والسلام ويعلو صوت الحق وترتفع راية الوطن.

نحتفل بيوم الشهيد وجنود الوطن الأبرار يقدمون الغالي والنفيس في أرض اليمن ويسطرون ملاحم المجد والتضحية والوفاء ببذل أرواحهم الطاهرة ونفوسهم الطيبة ودمائهم الزكية التي ارتوت بها الأرض لتزهر سنابل الكرامة والسلام وتستديم بها حياة البشرية في ظل الأمن والأمان وسعادة الإنسان.

في هذا اليوم .. يطيب لنا أن نستذكر إنجازهم ونترحم على أرواحهم الطاهرة وقد بذلوها في سبيل الله وأعلوا راية الإمارات واستحقوا عن جدارة أسمى درجات التضحية والفداء وأصبحت أسماؤهم خالدة في قلوبنا وقلوب ذويهم وشعبهم.

في هذا اليوم .. نتوجه بالشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الساهرة على أمن الوطن والحارس الأمين على مقدرات ومكتسبات الإمارات في الحاضر والمستقبل ونشيد بشموخهم وصمودهم وشجاعتهم في ميادين العز والوغى وإيثارهم المشرف وتضحياتهم السامية فقد قامت قواتنا المسلحة بإغاثة المنكوبين في مختلف دول العالم التي مرت بحروب وكوارث عصيبة وقدمت قواتنا نماذج مشرفة في التضحية والعطاء وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإيواء اللاجئين من الحروب ومعالجة المصابين وإعادة بناء وإعمار ما خلفته آلة الحروب، و بث الحياة فيها من جديد.

في يوم الشهيد .. نشعر بالفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة التي تكاملت عدة وعتادا بعد أن وجدت الدعم الكبير والكامل من قيادتنا الرشيدة من حيث التنظيم والتسليح والتدريب لمواكبة مختلف التقنيات العسكرية والتطور التكنولوجي.

إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبرعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مكتب شؤون أسر شهداء الوطن في ديوان ولي عهد أبوظبي تقدير عظيم من قيادتنا الرشيدة لتضحيات وعطاء أبنائنا الشهداء وتكريم لأسرهم وذويهم.

وختاما .. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.//.