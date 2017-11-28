حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن إخضاع موظفي حكومة الشارقة لصندوق الضمان الاجتماعي

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً يخضع بموجبه الموظفون المواطنون العاملون في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الشارقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص المملوكة بالكامل لحكومة الشارقة لأحكام التشريعات الصادرة بإنشاء وتنظيم صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في الإمارة.

ويجوز لشركات مؤسسات القطاع الخاص التي تسهم بها حكومة الشارقة أو تمتلك حصصاً فيها أن تطلب ضم موظفيها المواطنين لأحكام التشريعات الصادرة بإنشاء وتنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في الإمارة على أن يتم إخضاعهم لتلك التشريعات بناء على موافقة مجلس إدارة الصندوق بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

 

 

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