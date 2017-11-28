تجديد إلكتروني لملكية المركبات بالشارقة عبر ( UAE- MOI)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين تقديم خدمة تجديد رخص ملكية المركبات الثقيلة ومركبات المؤسسات إلكترونياً بداية من العام 2018.

وقال العقيد علي بالزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة: إن الخدمة تتيح للشركات إنجاز معاملات تجديد رخص ملكية المركبات إلكترونياً من دون توجه الأفراد إلى مراكز الخدمة لتوفير الجهد والوقت عليهم، وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية للهواتف الذكية (UAE- MOI).

وأشار بالزود إلى أن الشركات وفي حال السفر باستخدام مركباتها ستحصل على وثيقة تسفير سياحي تتضمن تاريخ انتهاء الملكية وبيانات التأمين، لاستخدامها في البلدان التي تتوجه إليها.

وحث مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة المتعاملين كافة على استخدام تطبيق (UAE-MOI) للحصول على خدمات ترخيص السائقين والآليات بشكل عام، وعدم التردد في تقديم الاستفسارات.