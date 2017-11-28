إلغاء المخالفات المرورية البسيطة أيام «العلم» و«الشهيد» و«الوطني»

كشف اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عن إلغاء المخالفات المرورية البسيطة في إمارة دبي والتي ارتكبت يوم العلم ويوم الشهيد واليوم الوطني الموافق الثاني من ديسمبر وأنه سيتم إرسال رسائل نصية للسائقين تخبرهم بالإلغاء، داعياً الجمهور إلى الالتزام بالقانون خاصة في احتفالات اليوم الوطني.

تأمين

وقال اللواء المري: إنه سيتم تأمين كل مناطق الاحتفالات في دبي أمنياً ومرورياً لضمان مرور الاحتفالات بخير على الجميع، خاصة في ظل الأعداد الغفيرة من الجماهير التي تفد على مواقع الفعاليات المختلفة في المراكز التجارية والأماكن المفتوحة مثل دار الاتحاد وبعض الشوارع مثل شارع الجميرا.

وستشارك شرطة دبي الجمهور احتفالات اليوم الوطني وستقوم بأداء دورها على أكمل وجه عبر نشر الدوريات الأمنية والمدنية وتواجد أفراد الشرطة والتحريات في كل الأماكن لمنع أي تجاوزات أو سلوكيات غير مرغوبة من البعض، لافتاً إلى أن كل الإدارة في شرطة دبي ستقوم بدورها في الاحتفال باليوم الوطني 46 عبر الالتزام بالقوانين ومنع أي منغصات قد تحدث من قبل البعض الذين يستغلون هذه المناسبات بطريقة خاطئة.

خطة أمنية

ودعا المري أفراد الجمهور من مواطنين ومقيمين وسائحين توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تشهد ازدحاماً حفاظاً على ممتلكاتهم وعدم ترك الهواتف أو الكاميرا من دون رقابة.

كذلك مراقبة الأطفال في الشوارع وداخل المراكز التجارية وأماكن التسوق مثل القرية العالمية، منوهاً بضرورة تعاون الجمهور مع رجال الشرطة لضمان أداء واجبها، لافتاً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مشتبه به على أرقام شرطة دبي أو على الرقم 901 والذي يعمل على مدار الساعة، منوهاً بأنه سيتم نشر عناصر من الشرطة النسائية في مواقع الاحتفالات، وأنه يجب على النساء عدم ترك حقائبهن على عربات التسوق نظراً إلى الازدحام المتوقع.

وأشار المري إلى أنه تم وضع خطة أمنية متكاملة في الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ والإدارة العامة للمرور لتأمين كل المناطق بالإضافة إلى المواصلات العامة، داعياً الشباب إلى الالتزام بقواعد السير والمرور وعدم الاستعراض بالسيارات التي قد تشكل خطورة على حياة الجمهور وتعرض صاحبها للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن الشرطة ستتواجد لراحة وإسعاد الجمهور في كل المناطق.

ولفت المري إلى أن المبالغة من قبل البعض في الاحتفالات قد تؤدي إلى وقوع حوادث وخيمة دون مبرر أو داع، مشيراً إلى أن ضرورة الترتيب المسبق لحضور الفعاليات سيسهل على الجمهور الاستمتاع بالوقت عبر متابعة أماكن إقامة الفعاليات عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

التزام

من ناحية أخرى دعت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقانون السير والمرور والتعاون التام مع الشرطة، خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ (46)، مؤكدة أن شرطة دبي تعمل جاهدة لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرقات، وتوفير الراحة لمستخدمي الطريق، والمحافظة على المظهر العام للإمارة.

وستقوم مرور دبي خلال احتفالات اليوم الوطني الـ (46) بنشر الدوريات المرورية ورقباء السير في شوارع الإمارة، وجميع التقاطعات والشوارع الحيوية، وذلك بهدف العمل على انسيابية الحركة المرورية، وتوجيه النصح والإرشاد لمستخدمي الطرق بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المرورية التي وضعت لحماية مستخدمي الطريق.

وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم، وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة أو المسيئة خلال الاحتفال باليوم الوطني، والاحتفال بهذا اليوم السعيد بطريقة سليمة معبرة عن حب الوطن، حيث ستقوم بنشر دوريات مرورية ورقباء سير ودوريات راجلة على جميع شوارع الإمارة، بحيث تشمل مناطق بردبي، في كل من شارع الثاني من ديسمبر، وشارع جميرا.

وشارع الصفوح، ومنطقة الجي بي آر. في حين سيتم توزيع دوريات مرورية ورقباء سير وأيضاً دوريات راجلة في مناطق اختصاص ديرة، في منطقة المرقبات، والرقة، والممزر، والراشدية، وفي شارع الخليج، وشارع الاتحاد، وشارع عمان والمدينة الجامعية.

كما سيتم توزيع الرادارات المتحركة في الشوارع الخارجية، والشوارع التي تكثر فيها السرعات العالية، بالإضافة إلى توزيع الدوريات في المناطق التي ستشهد فيها الفعاليات المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني الـ 46.

مخالفات

وكشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أنه سيتم التركيز على أبرز المخالفات التي قد تتكرر في هذا اليوم كقيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر وتقدر قيمتها بـ (2000) درهم و(23) نقطة و(60) يوماً حجز المركبة، والوقوف وسط الطريق دون مبرر وتقدر قيمتها بـ (1000) درهم و(6) نقاط مرورية، وسير المركبات في المسيرات دون تصريح أو غير الأحوال المصرح لها وتقدر قيمتها بـ (500) درهم و(4) نقاط مروية و(15) يوماً حجز المركبة، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً وتقدر قيمتها بـ (2000) درهم و(12) نقطة مرورية.

وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به وتقدر قيمتها بـ (1500) درهم، وكتابة عبارات أو ملصقات على المركبة من دون تصريح وتقدر قيمتها بـ (500) درهم، واستعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين وتقدر قيمتها بـ (400) درهم و(4) نقاط مرورية، بالإضافة إلى عدم اتباع إرشادات شرطي المرور وتقدر قيمتها بـ (400) درهم و(4) نقاط مرورية، وعرقلة حركة السير وتقدر قيمتها (400) درهم، وعدم وضوح أرقام لوحات المركبة وتقدر قيمتها (400) درهم، وإلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة وتقدر قيمتها بـ (1000) درهم و(6) نقاط مرورية.