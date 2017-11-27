سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن وسام اليوبيل الذهبي لشرطة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن وسام اليوبيل الذهبي لشرطة الشارقة.
وبموجب المرسوم الأميري رقم 69 لسنة 2017 يعتمد " وسام اليوبيل الذهبي لشرطة الشارقة " وذلك بمراعاة نص المادة رقم 3 من المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1994 بشأن الأنواط والميداليات والشارات العسكرية للعاملين محليا بشرطة الشارقة وتعديلاته.
ونص المرسوم على أن يمنح اليوبيل الذهبي لشرطة الشارقة للوزراء والسفراء ومؤسسي القيادة وقادة الشرطة السابقين والحاليين وموظفي القيادة لشرطة الشارقة للمواطنين وغير المواطنين والمتقاعدين.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.