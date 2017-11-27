بمناسبة اليوم الوطني 46

محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 606 سجناء

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
طباعة Email

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالعفو عن 606 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة اليوم الوطني الـ 46.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon