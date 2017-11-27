محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 606 سجناء

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالعفو عن 606 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة اليوم الوطني الـ 46.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالعفو عن 606 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة اليوم الوطني الـ 46.
سارعت ظهر اليوم وحدات بحرية الى سحب حوت نافق عثر عليه على شاطئ مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة ، يزيد طوله على 25
أحبطت شرطة أبوظبي، ترويج 172 كيلو غراماً من مخدر الحشيش، وأصنافاً من المؤثرات العقلية، بحوزة شخصين آسيويين، في قضية أطلق عليها "سموم الظلام".
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن وسام اليوبيل
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
دعت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مستخدمي الطريق، إلى الالتزام بقانون السير والمرور والتعاون التام مع الشرطة، خلال
أصدرت كلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد كتاباً بعنوان "تأملات ثقافية في الحياة الإماراتية"، وهو حصاد مشروع بحثي شاركت فيه 20 طالبة بإشراف الدكتورة فيلاريتي كوتسي، الأستاذ المشارك بالكلية.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في اللوفر أبوظبي، أهم معلم ثقافي جديد.
أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أبوظبي، صباح اليوم (الإثنين)، حكما بالإعدام على قاتل الطفل (آذان).
أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم عن إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة.
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تسجيلاً مصوراً لتجربة الواقع الافتراضي الخاص بمشروع مدينة المريخ 2117، التي تم تقديمها خلال الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ديزي ديلانو بوترس رئيس جمهورية