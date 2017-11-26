طرق دبي" تطرح 10 أرقام متميزة ثنائية الكود

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح " 10 " أرقام مميزة ذات كود ثنائي "AA "وذلك بمزادها العلني الـ 97 الذي تنظمه في 9 ديسمبر المقبل بفندق ويستن مدينة الحبتور بشارع الشيخ زايد .

ويشهد المزاد طرح أرقام ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية وهي "10 و 12 و 50 و 100 و 333 و 786 و 1000 و 8888 و 11111 و 55555 ".

وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة إن هذا المزاد سيكون مختلفا عن المزادات السابقة من حيث التميز الكبير والفرادة في الأرقام إضافة إلى أن المزايد الذي سيحصل على رقم أو أكثر سيتمتع بميزة عدم طرح هذه الأرقام مرة أخرى حتى نهاية العام 2018.

وأوضح أن فتح باب التسجيل يبدأ يوم 3 ديسمبر المقبل على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو بمراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء وبلدية الطوار مؤكدا إمكانية التسجيل بالمزاد في يوم انطلاقه في 9 ديسمبر.