حمدان بن محمد يشهد ختام الدورة الثالثة من برنامج مسرعات المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي المستقبل، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تقود دبي بخطى متسارعة وثابتة نحو تشكيل نموذج عالمي لمدن المستقبل بأساليب عمل استثنائية تطور حلولاً مبتكرة للتحديات.

جاء ذلك، لدى زيارة سموه اليوم مقر برنامج مسرعات دبي المستقبل، حيث شهد فعاليات اختتام الدورة الثالثة من البرنامج وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في الإمارة ونخبة من أبرز الشركات العالمية المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من مسرعات دبي المستقبل.

وقال سموه: "إن ما تحقق من نتائج خلال ثلاث دورات لمسرعات دبي المستقبل يؤكد أن دبي ماضية بثقة نحو المستقبل وقد هيأت البيئة الحاضنة والمحفزة لتسريع المسار نحو تحقيق الأهداف، وعملت على تطوير خدمات مبتكرة وفعالة في القطاعات التي تمس حياة أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز سعادتهم".

وأشاد سموه بالدور الفاعل لمؤسسة دبي المستقبل التي طورت وأضافت إلى فكرة المسرعات لتمكين الجهات من تنفيذ توجيهات القيادة بتسريع وتيرة الإنجاز من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة فاعلة تتبنى منظوراً علمياً وتطبق ممارسات مستقبلية، لتقدم للعالم إنجازات مبتكرة وحلولاً إبداعية لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتابع سموه: "إن تبني حكومة دبي هذه الرؤية المستقبلية الاستباقية جعل منها منصة للمبتكرين ووجهة للمبدعين ورواد الأعمال تستقطب نخبة الكفاءات للعمل مع الحكومة والقطاع الخاص على صياغة مستقبل واضح، واستثمار الفرص لتقديم حلول نوعية تضمن الريادة في القطاعات الحيوية".

وقال سموه: إن ما تحقق من نجاحات وإنجازات في مسيرة فرق العمل في الدفعة الثالثة يشكل نماذج تحتذى للبناء عليها وتطويرها، لتحقيق نتائج أفضل في الدورة الرابع التي ستنطلق العام المقبل بإذن الله.

وتفقد سمو ولي عهد دبي في جولة له بمسرعات دبي للمستقبل منصات كلٍ من طيران الإمارات، والخدمات الإنسانية، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، إذ تعرف سموه على مجموعة من الابتكارات المستقبلية التي تتماشى مع التحديات التي أعلنتها الجهات الحكومية، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ونظم التعاملات الرقمية.

وقد رافق سموه خلال جولته في مسرعات دبي للمستقبل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وعددٌ من المسؤولين.

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام الدورة الثالثة من برنامج مسرعات دبي المستقبل توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات المشاركة وأكثر من 36 شركة، منها 5 شركات ضمن تحدي هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركتان ضمن تحدي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وشركتان ضمن تحدي اقتصادية دبي، و4 شركات ضمن تحدي هيئة الصحة بدبي، وأربع شركات ضمن تحدي بلدية دبي.

كما وقعت أربع شركات مذكرات تفاهم ضمن تحدي شرطة دبي، و4 شركات ضمن تحدي طيران الإمارات، وثلاث شركات ضمن تحدي اتصالات، وثلاث شركات ضمن المسرعات الإنسانية، ووقعت 5 شركات مذكرات تفاهم مع 25 من الشركاء الاستراتيجيين لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشركتان ضمن تحدي مكتب دبي الذكية.

وكرم سمو ولي عهد دبي الفائزين في جائزة فريق أبطال المستقبل، حيثُ حصدت هيئة الصحة في دبي المركز الأول، بينما جاءت طيران الإمارات في المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وشملت الدورة الثالثة من برنامج مسرعات دبي المستقبل إطلاق مجموعة من التحديات من الجهات الحكومية ال 13 المشاركة، التي تمثل أهم القطاعات الرئيسية ومنها قطاع الطيران، والأمن، والبنى التحتية، الصحة، المعرفة، النقل والمواصلات، الاتصال، وغيرها.

وسعى برنامج مسرعات دبي المستقبل في دورته الثالثة إلى مناقشة مجموعة من الأفكار المبتكرة ووضع الرؤى حول شكل مستقبل القطاعات الحيوية، والعمل على ابتكار حلول فعالة للتحديات التي ستواجه المجتمعات في المستقبل، وتحويلها إلى فرص تحفز مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وشارك في الدورة الثالثة من برنامج مسرعات دبي المستقبل 46 شركة ابتكارية رائدة من مختلف دول العالم، من ضمنها تسع شركات من دولة الإمارات تشارك لأول مرة، وقد تم اختيار هذه الشركات من بين أكثر من 1100 شركة تقدمت للبرنامج الذي يعد أكثر برامج تسريع الأعمال جاذبية على مستوى العالم.