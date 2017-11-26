"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 737 من مستحقي الدعم السكني

اعتمد مجلس إدارة " برنامج الشيخ زايد للإسكان " خلال اجتماعه اليوم - في متحف الاتحاد بدبي - أسماء 737 مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 476 مليون درهم وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 46.

يأتي الاعتماد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

وتوزع الدعم السكني الذي اعتمد المجلس ما بين 553 قرضا و 184 منحة سكنية وتنوع ما بين 541 من فئة بناء جديد و 48 من فئة استكمال مسكن و 12 من فئة صيانة على مسكن و 69 من فئة شراء مسكن و 37 من فئة مسكن حكومي و11 من فئة إضافة وصيانة على مسكن و19 من فئة إضافة على مسكن.

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج إذ تضمنت 541 اسما من مستحقي فئة بناء جديد حيث تعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

